أهداف مباراة الرائد ضد الهلال.. 5-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل عمر خربين الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

سلمان الفرج يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 44.

غوميز يضيف الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 59.

كارلوس إدواردو يسجل الرابع للهلال.

وفي الدقيقة 79 يسجل خربين الخامس للهلال.

ويدخل فريق الرائد بلا رصيد من النقاط بعد خسارته أمام الاتحاد 1/ 3، وسيجد صعوبة بالغة في تجاوز أزمة البداية التي أوقعته أمام منافسين أقوياء، وكل منهما يسعى لتحقيق اللقب.

ويدخل ”الزعيم“ بهدف عدم التفريط بالنقاط الثلاث في سعيه القوي لاستعادة اللقب.

وحقق الفريق الهلالي الفوز في اللقاء الأول أمام أبها بنتيجة 4/ 2؛ وحصد أول ثلاث نقاط، وسيدخل الهلال وعينه على النقاط الثلاث فقط.

والتقى فريقا الرائد والهلال 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 18 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد، وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

الرائد هو الفريق الذي خاض الهلال أمامه أكبر عدد من المباريات دون أن يفشل في التسجيل في أي منها (22 لقاء)، سجل الهلال مجموع 47 هدفًا فيها بمعدل 2.2 في كل مباراة.

خسر الرائد 18 مرة أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في المنافسة.