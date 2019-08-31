أهداف مباراة الرائد ضد الهلال.. 5-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل عمر خربين الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
د6’ هدف للهلال! ⚽
#عمر_خربين يسجل الهدف الأول
#الرائد 0 – #الهلال 1
#الرائد_الهلال
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/KcZ4z2kBSS
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
سلمان الفرج يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 44.
د44’ هدف للهلال! ⚽
#سلمان_الفرج يسجل الهدف الثاني
#الرائد 0 – #الهلال 2
#الرائد_الهلال
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/FYOPyqQKmG
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
غوميز يضيف الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 59.
د59’ هدف للهلال! ⚽
#غوميز يسجل الهدف الثالث
#الرائد 0 – #الهلال 3
#الرائد_الهلال
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/MwcvapsHi0
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
كارلوس إدواردو يسجل الرابع للهلال.
قوووووووووووووول ادواردو ????????@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/yeXBkDgo9n
— @MnbrMadrid5 – عز (@Goal81757681) August 31, 2019
وفي الدقيقة 79 يسجل خربين الخامس للهلال.
د80’ هدف للهلال! ⚽
#عمر_خربين يسجل الهدف الخامس
#الرائد 0 – #الهلال 5
#الرائد_الهلال
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/alN4stKd3c
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
ويدخل فريق الرائد بلا رصيد من النقاط بعد خسارته أمام الاتحاد 1/ 3، وسيجد صعوبة بالغة في تجاوز أزمة البداية التي أوقعته أمام منافسين أقوياء، وكل منهما يسعى لتحقيق اللقب.
ويدخل ”الزعيم“ بهدف عدم التفريط بالنقاط الثلاث في سعيه القوي لاستعادة اللقب.
وحقق الفريق الهلالي الفوز في اللقاء الأول أمام أبها بنتيجة 4/ 2؛ وحصد أول ثلاث نقاط، وسيدخل الهلال وعينه على النقاط الثلاث فقط.
والتقى فريقا الرائد والهلال 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 18 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد، وهناك 3 حالات تعادل بينهما.
الرائد هو الفريق الذي خاض الهلال أمامه أكبر عدد من المباريات دون أن يفشل في التسجيل في أي منها (22 لقاء)، سجل الهلال مجموع 47 هدفًا فيها بمعدل 2.2 في كل مباراة.
خسر الرائد 18 مرة أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في المنافسة.