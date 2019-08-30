الوصل الإماراتي أول المتأهلين لدور الـ16 للبطولة العربية على حساب الهلال السوداني (فيديو)

أحرز البرازيلي فابيو دي ليما هدفًا للوصل الإماراتي قبل 3 دقائق من النهاية ليقود فريقه إلى دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم رغم خسارته 2-1 أمام مستضيفه الهلال السوداني في إياب دور 32، اليوم الجمعة.

وسجل عبد القادر بدران هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ فريقه الترجي التونسي بطل أفريقيا من الخسارة أمام مستضيفه النجمة اللبناني ويدرك التعادل 1-1 في ذهاب دور 32 للبطولة ذاتها اليوم أيضًا.

وصعد الوصل كأول المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 2-صفر على أرضه في الذهاب.

وسجل الهلال هدفين عبر وليد الشعلة بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 11 و78 لكن هدف دي ليما أنهى آمال الفريق السوداني في بلوغ الدور المقبل.