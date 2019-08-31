رسميًا.. نادي الشباب السعودي يضم ألفريد ندياي من فياريال (صور)

أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ألفريد ندياي من فياريال الإسباني لمدة 3 مواسم.

وقضى ندياي (29 عامًا)، الذي شارك في كأس العالم 2018 مع السنغال، المواسم الماضية معارًا من فياريال إلى هال سيتي، وولفرهامبتون، وأندرارز في إنجلترا، وملقة الإسباني.

وسبق للاعب دائم الترحال والمولود في فرنسا اللعب في أندية: نانسي الفرنسي، وريال بيتيس الإسباني، وسندرلاند الإنجليزي، وبورصة سبور التركي.

واستهل الشباب الموسم الجديد في الدوري بالفوز على الفتح، والتعادل مع الفيصلين ليحتل المركز الثالث، وسيواجه النصر حامل اللقب في الجولة الثالثة الشهر المقبل.