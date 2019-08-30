نادي النصر يخطف فوزًا صعبًا من الفتح ويعتلي قمة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا (فيديو)

خطف نادي النصر السعودي الفوز من مضيفه الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي”، في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان.

أحرز فراس البريكان هدف النصر الوحيد بالشوط الثاني، في الدقيقة 49 بعد انطلاقة من جوليانو جهة اليمين، ثم أرسل كرة عرضية وصلت الى أمام المرمى الذي سدد الكرة بسهولة سكنت شباك الفتح.

بهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط ليرتقي إلى قمة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد الفتح في المركز الثالث عشر دون نقاط.