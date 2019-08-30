هدف مباراة النصر والفتح.. 1-0 للعالمي (فيديو)

نجح فراس البريكان في إحراز هدف التقدم لنادي النصر السعودي في شباك مضيفه الفتح، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقابل البريكان عرضية أرضية من زميله وأودع الكرة في المرمى الخالي.

وفي الجولة الأولى؛ استطاع فريق النصر أن يحقق الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه ضمك.

على الجانب الآخر؛ سقط فريق الفتح أمام الشباب بهدفين نظيفين.