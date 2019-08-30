كل ما تريد معرفته عن مباراة الفتح والنصر اليوم في الدوري السعودي

تقام اليوم الجمعة 3 مواجهات قوية في الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي لكرة القدم على رأسها الصدام المثير بين الفتح والنصر على ملعب ”مدينة الأمير عبدالله بن جلوي“ الرياضية.

وافتتحت الجولة الثانية أمس الخميس بفوز ساحق لفريق العدالة على حساب ضمك برباعية نظيفة وفاز الفيحاء على الحزم بنتيجة 2-1.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الفتح والنصر اليوم الجمعة في الجولة الثانية للدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ المواجهات في الساعة 18:55 مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بلقاء الشباب والفيصلي ثم يلتقي الفتح نظيره النصر في الساعة 20:40 مساءً ويلعب في نفس التوقيت الوحدة ضد أبها.

وتذاع مباراة الشباب والفيصلي عبر قناة ksa sports1 وبعدها مباراة الفتح والنصر بينما تذاع مباراة الوحدة وأبها عبر قناة ksa sports2.

تفوق تاريخي للنصر

يتفوق النصر بشكل واضح على الفتح في تاريخ لقاءات الفريقين، وتقابل الفريقان 24 مواجهة بينها 20 لقاء رسميًا وفاز النصر في 12 مواجهة وانتصر الفتح 3 مرات بجانب 5 تعادلات.

وبدأت لقاءات الفريقين يوم 4 ديسمبر 2009 في الدوري وفاز النصر بنتيجة 3-1 وكان أول هدف للعالمي في مرمى الفتح عن طريق محمد السهلاوي، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز النصر بخماسية دون رد يوم 18 أبريل الماضي وحقق الفتح آخر فوز له ضد النصر يوم 9 أبريل 2016 بنتيجة 2-1.

النصر ومخاوف فيتوريا

يدخل النصر حامل اللقب المواجهة متخفًاً من تأثر لاعبيه بالإجهاد نرًاً لأن الفريق كان منشغلًا بمواجهة قوية ضد السد القطري انتهت في جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

ويأمل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر تحقيق الفوز وعبور عقبة الفتح لتأكيد صدارته بعد أن حقق فوزًا مهمًا بالجولة الأولى على ضمك بثنائية دون رد.

ومن المرجح ألا يغامر فيتوريا بمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي غاب للإصابة عن لقاء السد بجانب غياب عبد الرحمن العبيد ويحيى الشهري وعبدالفتاح آدم وعبد العزيز الجبرين.

ويعتمد فيتوريا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي البرازيلي مايكون بيريرا وعمر هوساوي وسلطان الغنام وعوض خميس للدفاع.

ويقود خط الوسط اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس بجانب عبدالله الخيبري وأمامهما البرازيلي جوليانو فيكتور المتألق.. ويقود الهجوم النجم النيجيري أحمد موسى وعلى الأطراف المغربي نورالدين إمرابط وفهد الجميعة.

الفتح يبحث عن مفاجأة

يبحث فريق الفتح عن مفاجأة بقيادة مديره الفني التونسي فتحي الجبال الذي يملك خبرات مميزة مع الكرة السعودية وسبق أن قاد الفتح للتتويج بلقب الدوري المحلي.

وتلقى الفتح هزيمة مريرة على يد الشباب بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى وهو ما أكده المدرب فتحي الجبال في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء مشددًا على ضرورة البحث عن نتيجة طيبة رغم قوة النصر مطابًاً الجماهير بالدعم للنموذجي في هذه المواجهة القوية.

ويعتمد الجبال على تشكيلته التي تضم الحارس السوري أمين آلاتي وأمامه الأوروغواياني ماتياس أجويريجاري ومحمد ناجي أبوعايد وعلي لاجامي وتوفيق بوحيمد للدفاع ومحمد الفهيد والمغربي مروان سعدان والتونسي عبدالقادر الوسلاتي والسوداني محمد سيد الضو مع الجناح السريع علي الزقعان خلف المهاجم محمد يحي مجرشي.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفارق شاسع بين النصر والفتح على الورق وقبل الدخول في واقع المباراة ولكن المواجهة على أرض الفتح وبين جماهيره تجعل اللقاء صعبًا على النصر الذي يخوض ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف:“ أتوقع محاولات مبكرة من النصر للحسم وسواء لعب فارس البريكان أو النيجيري أحمد موسى في الهجوم فإن غياب عبدالرزاق حمدالله سيكون مؤثرًا ولكن جماعية النصر تصنع الفارق“.