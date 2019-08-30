الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا على الفتح، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، 2019/2020.

وتنطلق المباراة الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، 19:40 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة KSA SPORTS HD 1.

ويسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته، بعدما تجاوز ضمك 2/0 في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تغلب 2/1 على السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن النصر حامل لقب الموسم الماضي، بعدما حصد 71 نقطة، مقابل 70 للهلال.

يشار إلى أن آخر فوز للفتح على النصر يعود إلى 2016، عندما فاز 2/1، ومنذ ذلك الحين، فاز النصر 4 مرات، وتعادلا 3 مرات.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن النصر، بعدما أصيب أمام ضمك في الجولة الأولى، وغاب عن مواجهة السد بدوري أبطال آسيا.