نادي النصر السعودي ينهي المتطلبات الأساسية للرخصة الآسيوية (صورة)

أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، أنه أنهى المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال النصر، حامل لقب الدوري السعودي، في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”إشارة إلى ما يتداول إعلاميًا حول الرخصة الآسيوية لنادي النصر، فإن مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت، يود الإيضاح لجماهير النادي، بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية“.

وأضاف: ”وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة التي قامت بواجبها كاملًا، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية ومن بينها نادي النصر، وفي هذا الإطار يود النادي التأكيد على الحرص على استقاء الأخبار من مصادرها الصحيفة المعتمدة“.

يشار إلى أن نادي النصر تغلب 2/1 على منافسه السد القطري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، على أن يلتقيا في مباراة الإياب يوم الإثنين 16 سبتمبر.

وحال تأهله إلى نصف النهائي، يلتقي النصر مع المتأهل من مواجهة مواطنيه الهلال والاتحاد، حيث تعادلا سلبيًا ذهابًا.