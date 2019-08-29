رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يضم الجزائري يوسف بلايلي (صور)

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا، تعاقده مع النجم الجزائري يوسف بلايلي بعقد يمتد حتى العام 2022.

وقال الأهلي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عامًا)، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي“.

ولم يكشف النادي الأهلي عن التفاصيل المالية لصفقة التعاقد مع يوسف بلايلي، الذي كان عنصرًا مؤثرًا في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الماضي.

وشارك بلايلي 13 مباراة مع الجزائر، سجل فيها 3 أهداف، بينها 6 مباريت في كأس أمم أفريقيا 2019، سجل فيها 3 أهداف.