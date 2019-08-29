جوستافو كويلار يوافق على عرض نادي الهلال السعودي والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب جوستافو كويلار قد اقترب بشدة من الانضمام لنادي الهلال السعودي إذ سيتم الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، فإن اللاعب اجتمع مع إدارة فلامنغو وأعلن موافقته على عرض الهلال ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة قريباً

وكان اللاعب يرفض الانضمام لنادي الهلال مفضلاً الانضمام ليولونيا الإيطالي، لكن الأخير انسحب من المفاوضات بسبب ضخامة عرض الزعيم.

وحدثت مشاحنات بين اللاعب وإدارة فلامنغو بسبب رغبة النادي البرازيلي في الاحتفاظ باللاعب، كما أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ نحو 70 مليون يورو.