هل عرض كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي نفسه على النصر؟ 

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، القريب من الأحداث داخل نادي النصر السعودي، عن وجود حالة غضب من قبل البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال السعودي.

وقال المريسل، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، إن هناك تمردًا من قبل اللاعب، وإنه عرض نفسه للتوقيع مع نادي النصر عقب نهاية تعاقده مع الهلال.

وكانت إدارة الهلال أسقطت اسم اللاعب من القائمة الآسيوية لمصلحة زميله بالفريق، البيروفي أندريه كاريلو.

السوبر يعرض نفسه على الاستثنائي ???? — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 28, 2019

كما رفضت الإدارة رحيل اللاعب لأي ناد خارجي، علما بأن اللاعب قد تلقى بالفعل عروضًا من أندية إماراتية لكن إدارة ”الزعيم“ رفضتها جميعًا وقررت الإبقاء على اللاعب.

وإدواردو، البالغ من العمر 29 عامًا، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف 2015، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، وأصبح خلال السنوات الأربع الماضية، الهداف التاريخي لمحترفي الزعيم.

البرازيلي إدواردو مثل الهلال في مختلف البطولات منذ انضمامه في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وقد شارك مع الأزرق في بطولة الدوري السعودي فقط في 74 مباراة بواقع عدد دقائق “6276” واستطاع أن يسجل 41 هدفًا وصنع 10 أهداف وصنع 130 فرصة.