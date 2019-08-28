نادي النصر السعودي يطلب التعاقد مع كايو لوكاس مهاجم بنفيكا البرتغالي

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع بنفيكا البرتغالي للحصول على توقيع اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية في تقرير قالت فيه إن تفاوض النصر مع بنفيكا للحصول على خدمات كايو لوكاس، جاء بترشيح من روي فيتوريا مدرب الفريق العاصمي بعد فشل التعاقد مع البيروفي أندريه كاريو، الذي وقع مع الهلال لمدة 4 سنوات.

ويأمل النصر في الحصول على اللاعب البرازيلي لتدعيم خط هجوم الفريق.

وانتقل كايو ”25 عامًا“ إلى بنفيكا في يونيو الماضي قادمًا من العين الإماراتي بعقد يمتد حتى 2024، لكن اللاعب فشل في إثبات نفسه مع الفريق.

وقضى كايو آخر ثلاثة مواسم مع العين، وسجل 48 هدفًا خلال 120 مباراة خاضها مع الفريق، وختم مسيرته مع الفريق الإماراتي بالحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ديسمبر الماضي.