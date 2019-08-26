جوليانو يقود نادي النصر السعودي لفوز ثمين على السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

قلب نادي النصر السعودي تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على منافسه السد القطري، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.

وافتقد النصر جهود هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي غاب لتعرضه لإصابة في مباراة النصر مع ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الماضي.

وافتتح السد التسجيل في الدقيقة 21، بتسديدة من علي أسدالله قمبر، بعد تمريرة من حسن خالد الهيدوس.

وأدرك عبدالرحمن مطلق الدوسري التعادل للنصر في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووضع البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا ناديه النصر في المقدمة بهدف بضربة رأس في الدقيقة 72، ليرفع اللاعب البرازيلي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم الإثنين 16 سبتمبر

ويلتقي المتأهل من مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.