تقارير: النادي الأهلي السعودي يضم البرازيلي لوكاس ليما لـ3 أعوام

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما لاعب فريق نانت الفرنسي، لينضم للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“، أن إدارة النادي الأهلي أنهت ضم اللاعب مقابل مبلغ 6.5 مليون يورو ولمدة 3 مواسم.

وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول في النادي الأهلي بصفقة المحترف البرازيلي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر.

وانضم البرازيلي ليما إلى نانت في أغسطس 2016 قادمًا من نادي أروكا البرتغالي مقابل ما يزيد قليلًا عن مليون يورو، وأصبح واحدًا من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في الدوري الفرنسي.

وشارك ليما مع نانت في 117 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها أربعة أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما برز كواحد من أهم عناصر تشكيلة فريق نانت.

ويسعى الأهلي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر؛ نظرًا لعدم تواجد أي بديل لحسين عبدالغني ”41 سنة“، وذلك بعد رحيل المصري عبدالشافي، وعودته لفريقه السابق الزمالك.