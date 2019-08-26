تقارير: حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السعودي يدرس اعتزال كرة القدم

كشفت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر مقربة، من حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي، أنه يدرس جديًّا إعلان اعتزاله كرة القدم.

وأوضحت صحيفة ”البلاد“، أن عبدالغني اتخذ قراره بعد سعي إدارة الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي؛ ما يعني ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي من جهة، وخروج الفريق من دوري الأبطال الآسيوي من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن الرغبة لدى عبدالغني كانت تحقيق دوري أبطال آسيا مع الأهلي، واختتام مسيرته مع الفريق، الذي بدأ فيه، وهي البطولة الوحيدة التي لم يسبق له الفوز بها، كما زاد من رغبته في الرحيل الحملة الكبيرة التي بدأت تطالبه بالاعتزال، وتحميله مسؤولية أي تعثر للفريق الأهلاوي.

وكان عبدالغني قال في حوار سابق: ”أنا مَن سيحدد موعد اعتزالي، عند إحساسي بعدم قدرتي على العطاء سأتوقف“.

وكان حسين عبدالغني عاد للأهلي بعد 11 عامًا خاض فيهم بضع تجارب داخلية وخارجية الذي استهلها بالانتقال إلى نيوشاتل زاماكس السويسري وقضى معه عامًا، قبل الانتقال إلى النصر حتى صيف 2017، وبعده إلى فيريا البلغاري لموسم، قبل أن ينضم إلى ”أحد“ قبل أن يوقع مخالصة مالية معهم.

وقبل رحيل عبدالغني من الأهلي الذي دافع عن قميصه منذ ربع قرن أي في عام 1995، حقق 8 بطولات، 3 منها لكأس الاتحاد السعودي ”كأس الأمير فيصل بن فهد“ وكأس ولي العهد 3 مرات، بالإضافة إلى البطولتين العربية والخليجية.