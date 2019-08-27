القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

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المباراة تأتي بعدما استهل الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز كبير أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف، بينما أنهى الهلال مغامرة أبها برباعية مقابل هدفين.