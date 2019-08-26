فواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة اشتباكه مع المغربي مروان داكوستا (صورة)

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صحيفة ”الوطن“ ذكرت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بصدد معاقبة المغربي مروان داكوستا وحارس المرمى فواز القرني بعد الاشتباك الذي حصل بينهما في تمرين الفريق، قبل لقاء العهد اللبناني الأسبوع الفائت، في البطولة العربية.