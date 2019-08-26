فواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة اشتباكه مع المغربي مروان داكوستا (صورة)

نفى فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي ما نقلته صحيفة ”الوطن“، بشأن نشوب مشاجرة بالأيدي بينه وبين المدافع المغربي مروان دا كوستا.
ورد اللاعب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، موجهًا حديثه لجماهير الاتحاد: ”لا تصدقوا هذه الأخبار أنتم جماهير نادي الاتحاد وليس نادٍ آخر“.
وكانت صحيفة ”الوطن“ قد ذكرت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بصدد معاقبة المغربي مروان داكوستا وحارس المرمى فواز القرني بعد الاشتباك الذي حصل بينهما في تمرين الفريق، قبل لقاء العهد اللبناني الأسبوع الفائت، في البطولة العربية.
وأكدت المصادر أن الإصابة التي تعرض لها فواز القرني في الوجه أتت بعد أن اشتبك اللاعبان بالأيدي؛ مما أدى إلى غياب فواز القرني عن مباراة العهد متأثرًا بالإصابة.