أول ظهور إعلامي للحكم السعودي فهد المرداسي.. وهذا ما قاله عن فترة إيقافه (فيديو)

رفض الحكم السعودي فهد المرداسي، الحديث عن فترة إيقافه وسجنه السابقة، منذ القضية التي تفجرت قبل ساعات من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بين اتحاد جدة والفيصلي.

ويشارك الحكم الدولي فهد المرداسي كمستشار تحكيمي ضمن البرنامج الرياضي “الدوري مع وليد” مع الإعلامي وليد الفراج، والذي بدأ مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس الماضي.

وقال المرداسي خلال تواجده في الاستوديو التحليلي: ”أشكر كل من تواصل معي وسأل عني، وبخصوص الماضي هو صفحة وانتهت، وأتمنى من معجبي ومحبي المرداسي في الشارع الرياضي احترام رغبتي في عدم الحديث عن الماضي، وأنا مركز في عملي القادم بالتحليل التحكيمي“.

وأضاف: ”أتمنى أيضًا منك احترام رغبتي في عدم الحديث. وظهوري في البرنامج شرف كبير“.

وتابع: ”أنا مواطن سعودي ومحب لهذا البلد وكلنا أكلنا من خيره ولا أتكلم عن شيء صار لي أو لأهلي، لكن لن أتكلم عن الموضوع السابق في أي مجال، فقط حديثي عن الحالات التحكيمية وفيما يخص الرياضة السعودية“.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي قررت حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، بعد ثبوت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبيل مونديال كأس العالم في روسيا، صيف العام الماضي، فاجأ الاتحاد السعودي الجميع بشطب المرداسي، وسجنه، بعد اتهامه بقبول تلقي ”رشاوى“.