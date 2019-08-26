تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون.. وتعديلات في جدول مباريات الدوري السعودي بسبب الهلال والنصر

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، عن عدة قرارات بشأن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلقت منافسات الموسم الرياضي الجديد بالدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الماضي، وبمشاركة 16 فريقًا.

وأعلنت لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، لتعارضها مع لقاء العميد أمام العهد اللبناني، في البطولة العربية.

وفي سياق آخر، أشارت اللجنة، إلى تأجيل لقاء الهلال والاتفاق، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، يومًا واحدًا فقط، حال تأهل الزعيم إلى نصف نهائي أبطال آسيا.

وأضافت: ”كما سيتم تأخير مباراة الهلال والنصر، في الجولة الثامنة، يومين لتقام الأحد 27 أكتوبر 2019، في حال تأهل الزعيم لنصف نهائي أبطال آسيا“.

وكشفت لجنة المسابقات، عن أنه حال تأهل الهلال، إلى النهائي القاري، فسوف يتم تأجيل مباراة الهلال والعدالة، في الجولة العاشرة من الدوري، لتقام الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، كما سيتم تأجيل لقاء الهلال والحزم، في الجولة الثالثة عشرة، يومًا واحدًا.

أما حال تأهل النصر، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فأوضحت اللجنة، أنه سيتم تقديم لقاء الفريق مع الرائد، يومًا واحدًا لتقام الجمعة 18 أكتوبر، مع تأخير لقائه مع الهلال، في الجولة الثامنة يومين.

وحال تأهل النصر إلى النهائي القاري، فإنه وفقًا للجنة، سوف يتم تأجيل لقاء النصر مع الوحدة، في الجولة العاشرة، يوم الاثنين 9 ديسمبر.

وأشارت اللجنة، إلى أنه حال تأهل الاتحاد، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، سوف يتم تأخير مباراته مع الحزم، في الجولة السادسة، يومًا واحدًا، وتقديم لقائه مع الوحدة، في الجولة السابعة يومًا واحدًا.

وإذا تأهل الاتحاد إلى نهائي دوري أبطال آسيا، أعلنت لجنة المسابقات، تأجيل مباراته مع الاتفاق، في الجولة العاشرة، لتقام يوم الاثنين 16 ديسمبر.