هل تكون مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي الأخيرة للمدرب برانكو إيفانكوفيتش؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي عن أن المباراة المقبلة للفريق أمام الاتفاق، السبت المقبل بالدمام، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ستكون حاسمة في مصير المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

وتعادل الأهلي مع العدالة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ”الجوهرة“، ضمن منافسات الجولة الأولى، فيما ودع الفريق مسابقة دوري أبطال آسيا من دور الـ16 أمام مواطنه الهلال.

وحسب المصادر، فإن أي نتيجة سلبية سواء تعادل الفريق أو الهزيمة ستكون بمثابة عنوان لفسخ تعاقد الإدارة مع المدرب الكرواتي.

وترصد إدارة الأهلي عدداً من المدربين تمهيداً للدخول في مفاوضات معهم، حال وجود أي تعثر مقبل للفريق، وهم: السويسري كريستيان غروس والكرواتي زوران ماميتش.

وعقد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالنادي، اجتماعاً باللاعبين والجهازين الفني والإداري، حيث طالبهم باستعادة التوازن والعودة سريعاً لطريق الانتصارات.

وقررت إدارة النادي ‎الأهلي بشكل عاجل إبعاد اللاعب دانييل أليكسيتش، لاعب الوسط الصربي والمحترف في صفوف الفريق، عن المشاركة في المواجهات المقبلة، تمهيدا للاستغناء عنه وتحويله للاستثمار مع العمل على التعاقد مع لاعب بديل في أولى خطوات التصحيح للمرحلة القادمة.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب دانييل أليكسيتش مع فترة الإعداد للموسم الحالي وتحديدًا عند وجود الفريق في النمسا الشهر الماضي لإقامة معسكر إعدادي ولمدة ثلاث سنوات مقبلة وباختيار من قبل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.