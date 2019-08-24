نادي الشباب يجتاز الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق الشباب اليوم السبت، الفوز على مضيفه الفتح بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز هدفي الشباب، الكولومبي دانيلو مورينو أسبريليا والأرجنتيني كريستيان جوانكا من ضربة جزاء في الدقيقتين 1 و49.

وقد جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق المغربي مروان سعدان من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

وفي نفس الجولة، حسم التعادل السلبي مباراة الفيصلي مع ضيفه الفيحاء.

بذلك حصد الشباب أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بينما حصل الفيصلي والفيحاء على نقطة واحدة، بينما ظل الفتح دون رصيد من النقاط.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، في حين يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.