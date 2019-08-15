تقارير: نادي الشباب السعودي يقترب من ضم نجم الهلال جوناثان سوريانو

كشفت تقارير صحفية أن نادي الشباب اقترب من التعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو، نجم الهلال السعودي، والذي بات خارج حسابات الروماني لوشيسكو، المدير الفني للفريق.

وكان الشباب قد أعلن تعاقده مؤخرًا، مع محمد السهلاوي قادمًا من نادي النصر في صفقة انتقال حر.

وأعلنت صحيفة ”الرياض“ عن وجود مفاوضات بين الشباب والهلال من أجل التعاقد مع سوريانو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى نادي الشباب للحصول على خدمات سوريانو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

خاص لـ الرياض :

الشباب تقدم بعرض لادارة #الهلال لكسب خدمات المهاجم الاسباني سوريانو ، والإدارة تخير اللاعب بالإعارة او الاستثمار pic.twitter.com/An2SxuArDg — خالد العمار (@khaledalammar25) August 15, 2019

وستنتظر إدارة الهلال موقف سوريانو من الانتقال إلى الشباب معارًا لمدة موسم، أو تحويله إلى قائمة الاستثمار.

ولعب سوريانو مع الهلال 11 مباراة في دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل 3 أهداف.

ولم ينجح جوناثان سوريانو في التألق مع نادي الهلال منذ الانضمام لأزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بكين خوان الصيني.

يذكر أنه حال أراد الهلال التخلص من سوريانو سيكون على أزرق العاصمة دفع مبلغ مالي قدره 15 مليون ريال لمخالصة المهاجم الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قالت إن نادي جيرونا الإسباني مهتم بالتعاقد مع سوريانو حال رحل عن ”الزعيم“.