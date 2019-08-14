تقدم في مفاوضات نادي الهلال السعودي مع غوستافو كويلار

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي اقترب من الاتفاق النهائي مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنغو البرازيلي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فإنه من المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي مع اللاعب وناديه خلال الساعات المقبلة.

كويلار يلعب في صفوف فلامنغو البرازيلي وسبق وأن تقدمت إدارة الهلال بطلب لضم اللاعب في الموسم الماضي لكن طلبها قوبل بالرفض وقتها.

ويبلغ كويلار ”26“ عامًا ويجيد في مركز المحور الدفاعي وهو ما يطلبه الهلال في الوقت الحالي حيث شارك مع فريقه في موسمه الحالي في 8 مباريات.

ويسعى الهلال للتعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي حيث سبق له التفاوض مع البرازيلي ادينيلسون لاعب انترناسيونال لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض.

وأعلن مدرب نادي الهلال الروماني لوتشيسكو حاجة الفريق لتدعيم بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيواجه الاتحاد على بطاقة التأهل لنصف النهائي.