نادي الهلال يستهل مشواره في الدوري السعودي بفوز درامي على أبها (فيديو)

قلب نادي الهلال تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 4/2 على منافسه أبها، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، للموسم 2019/2020.

وتقدم فانيفا إيما أندرياتسيما القادم من مدغشقر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، لكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز تعادل للهلال في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا، بعدما تلاعب بمدافعين وسدد بقوة في المرمى.

وأنهى الهلال، وصيف الموسم الماضي، الشوط الأول متقدمًا 2/1، بعدما عاد غوميز وسجل له الهدف الثاني في الدقيقة 44، مستغلًا كرة عرضية من ياسر الشهراني

وضاعف الإيطالي سیباستیان جيوفينكو النتيجة للهلال في الدقيقة 63، من ركلة حرة رائعة.

وقلّص سعد بقير النتيجة لأبها من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وسجل السوري عمر خربين الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 85، بضربة رأسية.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب مع النصر الذي تغلب 2/0 على ضمك.