مباراة الهلال وأبها.. عبدالله عطيف يغادر مصابًا (فيديو)

تعرض عبدالله عطيف لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب في المباراة التي تجمع ناديه الهلال مع أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت إصابة عبدالله عطيف بعد التحام قوي مع كريم العواضي لاعب أبها، ليغادر عطيف الملعب في الدقيقة 11 وشارك مكانه آندري كاريلو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الهلال 2/1، حيث تقدم أبها بهدف سجله المهاجم فانيفا إيما أندرياتسيما القادم من مدغشقر، قبل أن يسجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين في الدقيقتين 39، و44.

وتقابل الفريقان 4 مرات في الدوري السعودي، فاز فيها جميعًا الهلال، مسجلًا 15 هدفًا، واستقبل 3 أهداف.

???? #فيديو_الرياضية|

عبدالله عطيف يخرج مصاباً عند الدقيقة 11 خلال مباراة الهلال وأبها والبيروفي كاريلو يشارك بديلاً عنه.. pic.twitter.com/0SGcsZGxt0 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 23, 2019