القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي‎

يستضيف نادي الهلال منافسه الصاعد حديثًا، نادي أبها، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2019/2020.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، وتنطلق الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وحل الهلال وصيفًا في الدوري السعودي الموسم الماضي، 2018/2019، بعدما ذهب اللقب للنصر، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة، حصد فيه النصر 71 نقطة، مقابل 70 نقطة للهلال.

وافتتحت منافسات الدوري السعودي بفوز النصر 2/0 على ضمك، وتعادل الأهلي 1/1 مع العدالة.

وصعد أبها إلى دوري المحترفين بعدما حصد 69 نقطة بواقع 19 انتصارًا و12 تعادلًا و7 هزائم، وتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي.

وفاز الهلال 3/0 و4/1 في آخر مواجهتين مع أبها في الدوري السعودي، وكانتا في موسم 2008/2009، حيث احتل الهلال حينها المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل.‎