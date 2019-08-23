تشكيل الهلال المتوقع ضد أبها في الدوري السعودي‎

يفتتح نادي الهلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2019/2020، عندما يلاقي أبها اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، وتنطلق الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وخسر الهلال لقب الدوري السعودي لصالح النصر، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة، إذ حصد النصر 71 نقطة، مقابل 70 نقطة للهلال.

ومن المتوقع أن يلعب الهلال الذي يدربه الروماني رازفان لوشيسكو بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سوو، وأمير كردي.

خط الوسط: عبدالله عطيف، ومحمد كنو، وهتان باهبرى، وسيباستيان جيوفينكو، وأندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافتيمبي غوميز.

وصعد فريق أبها إلى دوري المحترفين بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم، حيث حصد 69 نقطة بواقع 19 انتصارًا و12 تعادلًا و7 هزائم.