العدالة يفرض التعادل على النادي الأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

فرض العدالة، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، التعادل 1/1 على منافسه النادي الأهلي، في الجولة الأولى من المسابقة، اليوم الخميس.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر لاعبه الصربي دانييل أليكسيتش، في الدقيقة 45+5، مستغلًا كرة من عبدالفتاح عسيري.

وانتظر العدالة حتى الدقيقة 88، عندما تعادل له أليو سيسي، بهدف رائع مستغلًا كرة عرضية من حسين العيسى..

وشارك النجم السوري عمر السومة في الدقيقة 63، بدلًا من سلمان المؤشر.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة في المركز الثاني، علمًا أن النصر، حامل لقب الموسم الماضي، افتتح الموسم بالفوز 2/0 على ضمك.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي عندما يلعب الهلال مع أبها، والاتحاد مع الرائد، الجمعة، والشباب مع الفتح، السبت.