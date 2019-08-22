أهداف مباراة الأهلي والعدالة.. 1/1 (فيديو)

سجل الصربي دانييل أليكسيتش الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي مع العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف دانييل أليكسيتش في الدقيقة 45+5، بضربة رأس، مستغلًا كرة من عبدالفتاح عسيري.
وفي الدقيقة 88 تعادل إليو سيسي للعدالة.
وافتتح نادي النصر، حامل لقب الموسم الماضي، الدوري السعودي بالفوز 2/0 على ضمك.
يشار إلى أن الأهلي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي 2018/2019.
د50’ هدف للأهلي! ????#اليكستش يسجل الهدف الأول#الاهلي 1 – #العدالة 0#الاهلي_العدالة#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/XJN5Tdrlom
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 22, 2019
د87’ هدف للعدالة! ????#الو_سيسي يسجل التعادل#الاهلي 1 – #العدالة 1#الاهلي_العدالة#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/EU9JhML6Qu
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 22, 2019