أهداف مباراة الأهلي والعدالة.. 1/1 (فيديو)

سجل الصربي دانييل أليكسيتش الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي مع العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف دانييل أليكسيتش في الدقيقة 45+5، بضربة رأس، مستغلًا كرة من عبدالفتاح عسيري.

وفي الدقيقة 88 تعادل إليو سيسي للعدالة.

وافتتح نادي النصر، حامل لقب الموسم الماضي، الدوري السعودي بالفوز 2/0 على ضمك.

يشار إلى أن الأهلي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي 2018/2019.