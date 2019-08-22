نادي النصر يستهل حملة الدفاع على لقبه بثنائية على ضمك في الدوري السعودي (فيديو)

استهل نادي النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين بالفوز 2/0 على ضيفه ضمك، الخميس.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وجاء الهدف الأول بتوقيع جوليانو بضربة رأسية، بعدما أكمل كرة من النيجيري أحمد موسى في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة من لاعبي النصر.

ووقع عبدالرزاق حمدالله، هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، بضربة رأس كذلك في الدقيقة 45، بعد كرة عرضية من نورالدين إمرابط.

ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة، ليوجه إنذارًا لمنافسه برغبته في الحفاظ على اللقب.

وكان النصر قد أحرز لقب الموسم الماضي (2018/2019) بعد تنافس درامي مع الهلال، استمر حتى الجولة الأخيرة، وانتهى بحصد النصر 71 نقطة، مقابل 70 نقطة للهلال.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي عندما يلعب الأهلي مع العدالة في وقت لاحق من اليوم الخميس، في حين يلعب الهلال مع أبها، والاتحاد مع الرائد، الجمعة، والشباب مع الفتح، السبت.