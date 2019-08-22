أهداف مباراة النصر وضمك.. 2/0 لحامل اللقب (فيديو)

افتتح جوليانو فيكتور دي باولا التسجيل في مباراة ناديه النصر مع ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للموسم الجديد 2019/2020.

وجاء هدف جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 24 بضربة رأس، بعدما أكمل كرة من النيجيري أحمد موسى.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من مواطنه نورالدين إمرابط.

وأحرز النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي (2018/2019)، بعدما حصد 71 نقطة، متفوقًا على منافسه الهلال، الذي حصد 70 نقطة، وقد استمر التنافس بين الناديين حتى الجولة الأخيرة.

وتاريخيًّا التقى الفريقان مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور الـ8 بكأس الملك منذ 36 عامًا، بملعب المحالة بأبها وكسب ضمك اللقاء 2/1، سجل محمد السويد وعبدالله جلفان لضمك، وفهد الهريفي للنصر.