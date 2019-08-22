حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع السنغالي مباي دياني

كشفت تقارير صحفية تركية عن عودة مفاوضات نادي النصر السعودي مع اللاعب السنغالي مباي دياني نجم فريق جالاتا سراي التركي.

وبحسب تقارير تركية ”هناك تطورات إيجابية في المفاوضات الدائرة بين الطرفين حول اللاعب“.

وقالت صحيفة ”yeniasir“ إن العرض الجديد المقدم من نادي النصر للاعب يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو في حين سيحصل ناديه التركي على مبلغ 12 مليون يورو نظير بيع عقد دياني.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر قالت في تصريحات خاصة إن ما يتم تناوله في الصحافة التركية حول الصفقة هدفه الأساسي هو تسويق السنغالي وإن إدارة العالمي صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب منذ فترة.

يذكر أن إدارة العالمي تكثف حاليًا مفاوضاتها لضم مدافع آسيوي يكون بجوار البرازيلي مايكون بيريرا بالإضافة لحارس مرمى أجنبي.