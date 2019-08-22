النصر ضد ضمك.. الأهلي والعدالة في الدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث يبدأ النصر حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة ضمك الوافد الجديد، وكذلك تنطلق مباريات كأس الإمارات أو ما يعرف بكأس الخليج العربي، أولى بطولات الموسم الجديد في الإمارات.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

النصر VS ضمك ، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

الأهلي VS العدالة ، الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

كأس محمد السادس للأندية الابطال:

شبيبة الساورة الجزائريVS أساس تيليكوم من جيبوتي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4.

فومبوني كلوب من جزر القمر VS البنزرتي التونسي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4.

كأس الخليج العربي:

عجمانVS حتا ، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.

الجزيرة VS خورفكان، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

بني ياس VS الشارقة، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري القطري:

الغرافة VS الشحانية، الساعة 17:20 بتوقيت مكة المكرمة، 15:20 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

السلية VS الخور ، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.