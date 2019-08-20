الاتحاد السعودي لكرة القدم يلغي ملحق الصعود والهبوط في الموسم المقبل من دوري كأس محمد بن سلمان

كشف اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة ياسر المسحل، عن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها في لائحة المسابقات.

وجاءت أبرز التعديلات بإلغاء ملحق الصعود والهبوط في الموسم المقبل من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما حدد ما نسبته 30% من مقاعد المشجعين لمصلحة أنصار الفريق الضيف في مباريات الدوري.

وبدأ ملحق الهبوط والصعود في الدوري السعودي موسم 2015-2016، واستمر حتى الموسم الماضي الذي شهد فوز الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الخليج، رابع أندية الدرجة الأولى.

وبناء على التعديلات الجديدة التي أقرها اتحاد القدم، يوم الثلاثاء، فإن 3 فرق من دوري كأس محمد بن سلمان ستهبط إلى الدرجة الأولى، بينما تهبط 4 فرق من الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

وستتولى لجنة المسابقات في اتحاد القدم تنظيم جميع مباريات المسابقات الرسمية والودية ما عدا دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.

كما أصدر الاتحاد تعديلًا على الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية، بحيث تكون دكة بدلاء الفريق المستضيف على يسار المنصة، ويمنح مشجعو الفريق الضيف 30% من مقاعد المدرجات، بينما تكون النسبة بالمناصفة في نهائي كأس الملك ومباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تعمم اللائحة التنظيمية لدوري المحترفين ????.. https://t.co/Wc7NkmUzzA#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/YxT3BXDtsP — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 20, 2019

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على ”تويتر“ أبرز التعديلات، والتي جاءت كالتالي:

المادة ”3“ اختصاص اللجنة لتكون كالتالي:

*تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

* إعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها

المادة ”15“ الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية لتكون كالتالي:

إضافة فقرتين للمادة لتكون كالتالي:

*تكون مقاعد البدلاء للفريق المستضيف على يسار المنصة، ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

* تكون نسبة جماهير الضيف 30% فيما تكون النسبة 50% للفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر، ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

المادة ”47“ الصعود والهبوط لتكون كالتالي:

*بطولة الدوري الممتاز: تهبط ثلاثة فرق إلى الدرجة الأدنى.

* بطولة دوري الدرجة الأولى: تصعد ثلاثة فرق إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتهبط أربعة فرق إلى الدرجة الأدنى.