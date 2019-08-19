نادي النصر السعودي سيفقد هذا الثلاثي ضد ضمك في افتتاح الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن غياب ثلاثي نادي النصر السعودي، عبد العزيز الجبرين، بيتروس، ويحيى الشهري، عن مواجهة العالمي ضد ضمك، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، في لقاء الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فقد تأكد عدم مشاركة الجبرين بسبب عدم اكتمال برنامجه التأهيلي، بينما تم استبعاد بيتروس للإيقاف، لتلقيه بطاقة حمراء مع فريقه السابق، ساو باولو البرازيلي.

أما بيتروس فكان بسبب تلقي الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد البرازيلي يؤكد إيقافه لمباراة واحدة، بسب عملية انتقاله من ناديه السابق للعالمي.

ويغيب يحيى الشهري عن مباراتي النصر أمام ضمك، والسد القطري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لعدم الجاهزية.