نادي الهلال السعودي يفاوض البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بعد فسخ تعاقده مع الوحدة الإماراتي

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها اتفقت مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، محترف نادي الوحدة الإماراتي؛ للانضمام لصفوف الزعيم.

وأعلن ليوناردو دا سيلفا فسخ تعاقده مع الفريق الإماراتي مؤخرًا، وسط أنباء عن اهتمام شباب الأهلي دبي بالتعاقد معه.

وسبق للبرازيلي ليوناردو دا سيلفا أن احترف موسمًا في الأهلي حقق خلاله أرقامًا متميزة للغاية، بيد أن اللاعب رحل عقب الموسم للوحدة الإماراتي الذي حقق معه أيضًا أرقامًا رائعة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مفاوضات بين الهلال واللاعب أمير كردي المحترف في الدوري اليوناني، والذي سبق له اللعب في الأهلي أيضًا علمًا بأن اللاعب يشغل مركز الظهير الأيمن.

وكانت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية قد كشفت في وقت سابق أن النادي الأهلي السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ليوناردو، الذي مثل الفريق في الماضي، وذلك بنهاية الموسم الماضي، وقد يكون هذا الاهتمام مستمرًا حتى الآن، وقد يستعيد بالفعل لاعبه السابق.

وتألق النجم البرازيلي مع الوحدة بشكل كبير، حيث سجل 13 هدفًا في 20 مباراة بمسابقة الدوري الإماراتي، كما أنه يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 9 أهداف، أحرزها في 6 لقاءات.