تقارير: ليوناردو سوزا يرحل عن الوحدة الإماراتي متجهًا إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيليلة أن لاعب نادي الوحدة الإماراتي، ليوناردو داسيلفا سوزا، في طريقه للرحيل عن فريقه الحالي، متجهًا إلى نادٍ عربي آخر في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Terra البرازيلية، فإن سوزا اقترب من الرحيل عن فريق الوحدة الإماراتي، بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون الوجهة الجديدة للنجم البرازيلي، حيث إنه مطلوب بشدة هناك.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، يوم 31 أغسطس الجاري، أي بعد 9 أيام من انطلاق أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

ومن جانبه، قام ليوناردو بحذف اسم نادي الوحدة من حسابه بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابته رسالة ”أرحل إلى حيث الطموح“.

وكانت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية قد كشفت في وقت سابق أن النادي الأهلي السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ليوناردو، الذي مثل الفريق في الماضي، وذلك بنهاية الموسم الماضي، وقد يكون هذا الاهتمام مستمرًا حتى الآن، وقد يستعيد بالفعل لاعبه السابق.

ليوناردو، البالغ 27 عامًا، لعب في صفوف النادي الأهلي موسم 2017-2018، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى الوحدة الإماراتي.

وتألق النجم البرازيلي مع الوحدة بشكل كبير، حيث سجل 13 هدفًا في 20 مباراة، بمسابقة الدوري الإماراتي، كما أنه يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا، برصيد 9 أهداف، أحرزها في 6 لقاءات.