الوحدة الإماراتي يهدد باللجوء للقضاء بعد توقيع مراد باتنا مع الجزيرة

كشف مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم أن اللاعب مراد باتنا مُرتبط بعقد مع الأخير ”ساري“ وممتد لموسم 2020/2019، ومسجل في كشوفات اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأن النادي ما زال يمتلك بطاقة اللاعب.

جاء ذلك في بيان نشره النادي على موقعه بشأن ما أعلنه نادي الجزيرة الإماراتي على حسابه الرسمي بتعاقده مع اللاعب المغربي.

وجاء نص البيان كالتالي: ”توقيع اللاعب لنادي الجزيرة الإماراتي يعتبر باطلًا ومخالفًا للوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حيث لا يجوز للاعب الانتقال لأي نادٍ إلا بموافقة نادي الوحدة“.

وأضاف: ”ويؤكد مجلس الإدارة بأنه سيلجأ للقضاء والقانون للحفاظ على حقوقه بعد إعلان التعاقد مع اللاعب دون الاتفاق مع نادي الوحدة واتباع الإجراءات السليمة لآلية التفاوض والتعاقد“.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، أمس الجمعة، تعاقده مع الجناح المغربي في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب المغربي بعد توقيع عقده الجديد: ”سعيد للغاية بانضمامي لنادٍ عريق وفريق كبير مثل الجزيرة، الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية، وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها ويمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين الدوليين“.

وارتبط اسم باتنا بالانتقال إلى نادي الزمالك المصري في وقت سابق قبل أن يحول النادي الأبيض أنظاره نحو محمد أوناجم، لاعب الوداد.

الجناح المغربي صاحب الـ 29 عامًا فسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

ولعب باتنا 10 مباريات الموسم الماضي بقميص الوحدة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 5.

مشوار باتنا مع الوحدة لم يستمر بشكل طبيعي بعدما قرر النادي الإماراتي في الموسم الماضي رفع اسمه من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ودخل اللاعب في أزمة مع المدرب هينك تين كات مدرب الوحدة السابق ليقرر الأخير تجميده، فلم يشارك مع الفريق منذ شهر فبراير وحتى نهاية الموسم، ليقرر النادي الاستغناء عن اللاعب، وفقًا للتقارير الإماراتية والسعودية.

وبدأ باتنا مشواره مع الكرة المغربية بقميص حسنية أغادير، قبل أن ينتقل إلى الفتح الرباطي في 2012.

مع الفتح، لعب باتنا حتى أكتوبر 2016 قبل أن يرحل معارًا إلى الإمارات الإماراتي ثم ينتقل كبيع نهائي إلى الوحدة في 2017.

على المستوى الدولي، لعب باتنا 3 مباريات مع منتخب المغرب، آخرها في 2016 ولم يشارك في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.