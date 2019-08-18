النادي الأهلي السعودي يكشف قميصه للموسم الجديد 2019/2020 (صور)

كشف النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد، قميصه الأول للموسم الجديد 2019/2020.

ولا يختلف قميص الأهلي الجديد عن سابقه، حيث يطغى اللون الأبيض على القميص، مع إشارات خضراء أسفل القميص من الجهة الأمامية.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري السعودي، يوم الخميس، 22 أغسطس، بمواجهة العدالة.

وبدأ الأهلي موسمه بوداع دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعد الخسارة بنتيجة إجمالية 3/4 أمام مواطنه الهلال، كما توترت العلاقة بين إدارة النادي ولاعبه السوري عمر السومة.

وقدَّم الأهلي موسمًا متواضعًا الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري السعودي، كما ودَّع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 أمام الوحدة.