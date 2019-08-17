النادي الأهلي السعودي يقدم عرضًا جديدًا لساو باولو لضم رينالدو

كشفت مصادر قريبة الصلة من إدارة النادي الأهلي السعودي أنها تستعد لتقديم عرض جديد لإدارة ساو باولو لضم ظهيرها الأيسر رينالدو دا سيلفا.

وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت عرضًا أوليًا لضم اللاعب نظير مليون ونصف المليون يورو، إلا إن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض مطالبة بأربعة ملايين للتخلي عنه.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن إدارة النادي الأهلي تضع اسم اللاعب عبدالله جمعة الدولي المصري ولاعب نادي الزمالك كخيار بديل في حال عدم نجاح مفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي وناديه.

يذكر أن إدارة الأهلي تسعى جديًا إلى التعاقد مع ظهير أيسر، حيث يمثل هذا المركز صداعًا في رأس الإدارة منذ رحيل المصري محمد عبدالشافي.