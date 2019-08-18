نادي الهلال السعودي يمهل فلامنغو 48 ساعة للرد على عرضه لضم جوستافو كويلار

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت وضع حد لمماطلة نادي فلامنغو تجاه العرض المقدم للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار، بإمهال النادي البرازيلي 48 ساعة للرد أو الانسحاب من الصفقة وإغلاق هذا الملف نهائيًا.

وقالت مصادر مطلعة، نقلتها صحيفة ”الشرق الأوسط، إن العرض الهلالي الأخير وصل إلى 9.5 مليون دولار.

ووفقًا للصحيفة، فإن صفقة الكولومبي ستكون على حساب المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، وحال فشلت فإن بوتيا سيكمل عقد الأجانب السبعة بالإضافة إلى الكوري جانج هيون سو والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتمبي غوميز والسوري عمر خربين.

وكان الهلال قد حصل على موافقة فلامنغو في وقت سابق على العرض البالغ 7.5 مليون يورو، ولم يكن يتبقى إلا موافقة كويلار، الذي كان سيتلقى راتبًا مضاعفًا 3 مرات عن راتبه السابق.

ولكن دخول نادي بولونيا الإيطالي في الصفقة، وتقديمه عرضًا للاعب الذي تألق في كوبا أمريكا الأخيرة، بقيمة 8 ملايين يورو، جعل الهلال يرفع عرضه مجددًا.

ومن جانب آخر، أكد مصدر طبي بنادي الهلال أنه يجري تحضير اللاعب محمد البريك ليكون جاهزًا للمشاركة في إياب دور الثمانية الآسيوي أمام الاتحاد في 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل بالرياض.