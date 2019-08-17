بسبب إدميلسون.. الدحيل القطري يشكو نادي الهلال السعودي للاتحادين الآسيوي والدولي (فيديو)

قدم نادي الدحيل القطري شكوى ضد نظيره الهلال السعودي في الاتحادين الآسيوي والدولي.

ويعود سبب تلك الشكوى، وفقًا لما ذكرته قناة ”الكأس“ القطرية اليوم السبت، لمفاوضات الهلال مع إدميلسون جناح الدحيل وحثه اللاعب على فسخ عقده مع الفريق، والتوقيع له مقابل 20 مليون يورو، موضحة أن النادي القطري يحتفظ بالأدلة التي تؤكد هذا الأمر.

وكان الدحيل قد خرج من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بتعادله ذهابًا مع السد 1-1 وخسارته إيابًا 3-1، ولم يُقدم إدميلسون المستوى المأمول منه خلال المباراتين خاصة لقاء الإياب الذي أحرز خلاله هدف فريقه الوحيد.

أدميلسون هو مهاجم برازيلي يبلغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى الدحيل في الصيف الماضي، قادمًا من نادي ستاندر دو لييغ البلجيكي.