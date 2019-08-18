تقارير: جهاد الحسين يقترب من النادي الأهلي السعودي بعد فسخ عقده مع التعاون

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع اللاعب السوري جهاد الحسين، بعد فسخ عقده مع نادي التعاون، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت إدارة التعاون قد أعلنت الاستغناء عن خدمات الحسين، بعدما قضى اللاعب 5 مواسم في صفوف ”سكري القصيم“.

والحسين، البالغ 37 عامًا، انتقل إلى التعاون في صيف 2014، قادمًا من صفوف دبي الإماراتي، حيث شارك منذ ذلك الوقت وحتى فسخ عقده، في 146 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 43 أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“، فإن الأهلي تواصل مع الحسين ليبدأ التنافس بينه وبين نظيره الاتحاد لضم اللاعب، وأكدت مصادر الصحيفة أن اللاعب أعطى موافقته المبدئية للأهلي على أن تتضح الصورة خلال اليومين المقبلين.

وأشارت التقارير إلى أن الحسين سوف يصل إلى مدينة جدة، خلال الساعات القادمة، من أجل إتمام اتفاقه مع الأهلي، والتوقيع على عقود انضمامه للفريق رسميًا.

ومن المتوقع أن يوقع الحسين على عقود تربطه بالنادي الأهلي لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 2020.

من ناحية أخرى، أنهى الاجتماع الذي عقده المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، مع مدرب الفريق، الكرواتي برانكو والمهاجم السوري عمر السومة، الخلاف الذي حدث بين المدرب واللاعب خلال مواجهة الهلال، الثلاثاء الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وأكد النادي واللاعب استمرار عقد الطرفين، وبقاء الهداف الأهلاوي في صفوف ناديه، مؤكدين أن الخلافات تحصل لرغبة الجميع في تحقيق المصلحة العامة للراقي، وتسجيل نتائج إيجابية.