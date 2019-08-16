عمر السومة يرد على أنباء رحيله عن النادي الأهلي السعودي (فيديو)

تداولت جماهير النادي الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو لمحترف الفريق عمر السومة رد فيه على أنباء رحيله عن النادي.

وقال السومة في المقطع المتداول: ”جمعة مباركة على الجميع، وأنتم تعرفون عمر وأنتم موجودين في القلب“.

ووجه السومة حديثه لجماهير الأهلي مطالباً إياهم بعدم الانصات لما يتم تداوله من مشجعين منافسين للنادي الأهلي.

وأضاف: ”إحنا الأهلاوية نظل مع بعضنا ومشاكلنا تظل بين بعضنا“.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الأهلي بسبب مشاكل بينه وبين المدرب برانكو.