بمن سيضحي نادي الهلال السعودي إذا وقّع رسميًا مع جوستافو كويلار؟

قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي الهلال السعودي يخطط للتفريط في أحد لاعبيه الأجانب الحاليين، حال نجاح عملية التوقيع مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار.

بحسب صحيفة الرياضية، فإن الهلال سيضحي بمدافعه الإسباني بوتيا ليتم قيد كويلار بدلًا منه.

نادي الهلال اقترب من الاتفاق النهائي مع كويلار لاعب فلامنغو البرازيلي.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي مع اللاعب وناديه خلال الساعات المقبلة.

كويلار يلعب في صفوف فلامنغو البرازيلي، وسبق أن تقدمت إدارة الهلال بطلب لضم اللاعب في الموسم الماضي لكن طلبها قوبل بالرفض وقتها.

ويبلغ كويلار ”26“ عامًا ويجيد في مركز المحور الدفاعي، وهو ما يطلبه الهلال في الوقت الحالي حيث شارك مع فريقه في موسمه الحالي في 8 مباريات.

ويسعى الهلال للتعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي، حيث سبق له التفاوض مع البرازيلي ادينيلسون لاعب انترناسيونال لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض.

وأعلن مدرب نادي الهلال الروماني لوتشيسكو حاجة الفريق لتدعيم، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الاتحاد على بطاقة التأهل لنصف النهائي.