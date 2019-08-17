تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي من الاتفاق إلى نادي النصر السعودي

رفضت إدارة نادي الاتفاق مجددًا عرضًا من نادي النصر السعودي للتعاقد مع لاعب محمد الكويكبي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب مصادر خاصة، فإن إدارة الاتفاق اشترطت مقابلًا ماديًا، وإعارة اثنين من لاعبي النصر، لكن إدارة النصر وافقت على لاعب واحد قبل أن توافق على اعارة اللاعبين.

ورغم موافقة النصر على شروط إدارة الاتفاق، إلا إن الإدارة رفضت أيضًا الموافقة على انتقال اللاعب لصالح العالمي.

من جهة أخرى، تعثرت مفاوضات النصر مع المدافع الكوري الجنوبي كيم هي المحترف في الدوري الأمريكي لعدم رغبة ناديه في الاستغناء عنه.

يشار إلى أن النصر يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة ضمك يوم 22 أغسطس.

وأحرز النصر لقب الموسم الماضي بعد تنافس درامي مع الهلال استمر من الجولة النهائية.