نادي النصر السعودي يطلب التعاقد مع محمد الكويكبي من الاتفاق

أفادت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي طلب التعاقد مع محمد الكويكبي من منافسه الاتفاق، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن النصر طلب التعاقد مع الكويكبي بنظام الإعارة، مقابل مبلغ مالي ولاعب من النصر، دون ذكر اسم اللاعب.

وأوضحت ”الرياضية“، في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم في النصر طلب استعارة محمد الكويكبي من إدارة الاتفاق مقابل مبلغ مالي وإعارة لاعب نصراوي، حيث ينتظر النصر موافقة خالد العطوي الذي أحالت إدارة ناديه الملف إليه“.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الرحمن الحلافي تواصل مع خالد الدبل، رئيس الاتفاق، الذي أحال الملف إلى خالد العطوي، مدرب الفريق، علمًا أن النصر سعى للتعاقد مع الكويكبي منذ الموسم الماضي.

يشار إلى أن النصر يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة ضمك يوم 22 أغسطس.

وأحرز النصر لقب الموسم الماضي بعد تنافس درامي مع الهلال استمر عن الجولة النهائية.