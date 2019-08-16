بعد أزمته مع ناديه السعودي.. الأهلي المصري يكشف موقفه من التفاوض مع عمر السومة

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب موقفه من التعاقد مع عمرو السومة مهاجم منتخب سوريا والنادي الأهلي السعودي، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ناديه ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعرض السومة لهجوم كبير من جماهير الأهلي السعودي؛ بسبب إلقاء القميص الخاص بالنادي على الأرض، اعتراضًا على قرار تغييره من قبل الجهاز الفني في مباراة الهلال بدوري أبطال آسيا، حيث لم يكن في التشكيلة الأساسية.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”إدارة الأهلي أكدت صعوبة التفاوض مع السومة، خاصة أنه يحصل على راتب شهري يفوق قدرات النادي المالية، كما أن النادي لن يستفيد من اللاعب في بطولة أفريقيا في الوقت الحالي بسبب إغلاق باب القيد الأفريقي، كما أن اللاعب يمتلك عروض احتراف من أندية خليجية وسيحصل على مقابل مادي كبير هناك“.

وأضاف المصدر: ”إدارة أهلي جدة لن توافق على انتقال اللاعب للأهلي، خاصة بعد أن رفضت إدارة القلعة الحمراء انتقال علي معلول ظهير أيسر الفريق للفريق السعودي“.

على جانب آخر، سادت حالة من الغموض حول مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أنباء عن تفاوض النادي مع الأرجنتيني رامون دياز.

وزاد من حالة الجدل متابعة إميليانو دياز، المدرب المساعد في الجهاز المساعد لرامون دياز، الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ من جديد.

ويواجه لاسارتي حالة من الرفض من قطاع عريض من جماهير الأهلي، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي؛ بسبب عدم تطور مستوى الفريق رغم خوض فترة إعداد طويلة في إسبانيا والتعاقد مع صفقات قوية.