صحيفة: عمر السومة يطلب الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المشكلة التي حدثت بين الكرواتي برانكو إيفانكوفتش مدرب النادي الأهلي السعودي والنجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق، قبل مواجهة الهلال الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا، لا تزال قائمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن مسؤولي الأهلي فشلوا في إنهاء الخلاف بين السومة ومدربه.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي ينتظرون عودة التدريبات للاجتماع بالمدرب إيفانكوفتش والسومة والعمل مجددًا على إنهاء الخلاف.

وذكرت الصحيفة أن السومة، البالغ من العمر 30 عامًا، أوضح لإدارة الأهلي رغبته في مغادرة الفريق بنظام الإعارة إلى أحد الأندية مفضلًا عدم البقاء مع النادي في الوقت الراهن، وأنه يملك عرضًا من نادٍ خليجي.

والسومة أحد أبرز اللاعبين في الأهلي خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق الأهلي بطولة الدوري السعودي موسم 2015/2016، بعد 30 عامًا من الغياب عن اللقب.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي السعودي العام 2014، سجل السومة 143 هدفًا وصنع 21 في 152 مباراة في جميع المسابقات.