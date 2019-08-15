تقارير: إدارة النادي الأهلي السعودي تتجه لمعاقبة عمر السومة بعد إلقاء قميص الفريق على الأرض

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي السعودي بصدد معاقبة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة، بعدما قام برمى قميص فريقه على الأرض أثناء عملية التسخين، قبل النزول والمشاركة في اللقاء، في إشارة واضحة لغضبه من تواجده على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة الـ75، من لقاء فريقه أمام الهلال الذي كسبه الأهلي 1 /صفر، إلا أنه غادر البطولة الآسيوية بخسارته مجموع المباراتين 3 /4، بعدما خسر ذهابا على أرضه 2 /4.

الشعار هذا

هو من طلعك وانت لا شي

كنت غير معروف

وبفضل هذا الشعار أصبحت معروف

الشعار هذا له فضل عليك

ترميه عشانه مدرب تاخر بدخولك ؟

مهند احترق بالدكة ولا سوا مثلك احترم الشعار وراجع نفسك سنتين وانت منتهي@omaralsomah #السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/AmyR8QONj1 — محمد وسيم???? (@g12k_ag) August 14, 2019

وووفقا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، نقلا عن مصادرها، فإن عقوبات داخلية ستطبق على السومة، الذي اعتبر أهم اللاعبين الغائبين خلال 75 دقيقة في لقاء الإياب القاري.

وظهر السومة في المقطع وهو يقوم بعمليات ”التسخين“، بعد خط التماس، قبل أن يقوم بخلع القميص الذي كان يرتديه ورميه جانبًا.

أثار تصرف النجم السوري جدلًا واسعًا عبر موقع تويتر وانقسم المغردون بين مدافع عنه، بسبب ما يتعرض له من ضغوط نفسية، وبين مهاجم له على التصرف الذي قل ما يصدر عن السومة.

وأثار إبقاء السومة على دكة البدلاء خلال مباراة الإياب التي كان يحتاج الأهلي للفوز بها بفارق 3 أهداف كي يتأهل إلى ربع النهائي، علامات استفهام عدة لدى المحللين والنقاد.

ورغم أن الفريق لم يكن قادرًا على تشكيل خطورة على مرمى الهلال طيلة دقائق المباراة، إلا في مرات قليلة، لم يدفع المدرب بالسومة حتى الدقيقة الـ75، وهو ما دل على وجود خلاف ليس فنيًّا بين الطرفين.

على الصعيد الجماهيري، كانت ردة الفعل الأهلاوية غاضبة جدًّا، خاصة من المدرب الكراواتي برانكو، الذي عاود الأخطاء التي حدثت في لقاء الذهاب مجددًا، إذ كانت التبديلات أثناء اللقاء غير صحيحة ومتأخرة، بداية بإخراج اللاعب عبدالفتاح عسيري، والإبقاء على اللاعب الصربي اليكسيتش، الذي لم يقدم مستوى مميزًا وفارقا في المباراتين، ما جعل الجماهير تتسأل هل هناك محاباة للاعبين الأجانب الذين استقطبهم المدرب على حساب المميزين في الأهلي، وتأخر المدرب كثيرًا في إشراك السومة، والأهلي كان بحاجة كبيرة أن يفعّل الجانب الهجومي، وأن يسجل 3 أهداف نظيفة ليخطف التأهل.